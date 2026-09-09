Germania, il presidente dei vescovi tedeschi contro AfD: “Non c’è posto per la loro ideologia”

“Non c’è posto per questa ideologia basata sul nazionalismo etnico né dentro né fuori dalla casa di Dio, né nel Cristianesimo, né nell’Ebraismo, né nell’Islam”. Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale tedesca, monsignor Heiner Wilmer, riferendosi all’AfD durante il ricevimento annuale della Chiesa cattolica a Berlino, tre giorni dopo la vittoria del partito alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. “È dimostrato che il partito della AfD ha uno stampo etnonazionalista”, ha affermato Wilmer.

L’AfD ha ottenuto il 43,8% dei voti in Sassonia-Anhalt, diventando la prima forza politica del Land ma senza raggiungere la maggioranza assoluta nel parlamento regionale. “Mi auguro vivamente che la verità ci liberi anche in questo caso, decifrando slogan fumosi e smontando promesse elettorali del tutto prive di un fondamento realistico”, ha aggiunto il presidente dei vescovi tedeschi. “Come Chiesa non ci tiriamo indietro. Al contrario: ci opponiamo quando la paura viene messa contro la solidarietà. Ci opponiamo quando le persone vengono schierate l’una contro l’altra. Ci opponiamo quando le istituzioni democratiche vengono indebolite”, ha proseguito. “Questo non è né di sinistra, né di destra. Il nostro metro non è né la politica di partito né l’ideologia, ma il Vangelo e la dignità inalienabile di ogni essere umano che da esso emana. E, sì, talvolta possiamo e dobbiamo anche essere scomodi”, ha sottolineato Wilmer. Nel suo discorso, il presidente della Conferenza episcopale tedesca ha inoltre fatto riferimento alla diffusione di “idee nazional-populiste” in Sassonia-Anhalt e in vista delle prossime elezioni, ponendo l’accento sulle conseguenze per coloro che “per primo ne fa le spese”. Wilmer ha quindi ribadito che la Chiesa intende opporsi quando “la paura viene messa contro la solidarietà” e quando “le persone vengono schierate l’una contro l’altra”.