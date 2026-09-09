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mercoledì 9 settembre 2026

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Gaza, bombardamento israeliano su campo profughi nella Striscia

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Un attacco aereo israeliano ha colpito un campo profughi nella città di Gaza, provocando un’enorme colonna di fumo che si è alzata nell’aria. Alcuni residenti hanno riferito di aver ricevuto chiamate di avvertimento prima dell’attacco al campo profughi di Shati. Mercoledì, almeno nove persone sono rimaste ferite a seguito dei raid aerei dello Stato ebraico in tutta la Striscia di Gaza. L’esercito israeliano ha confermato di aver effettuato attacchi a Nuseirat, nella zona di Daraj Tuffah e sul campo profughi di Shati.