Gaza, bombardamento israeliano su campo profughi nella Striscia

Un attacco aereo israeliano ha colpito un campo profughi nella città di Gaza, provocando un’enorme colonna di fumo che si è alzata nell’aria. Alcuni residenti hanno riferito di aver ricevuto chiamate di avvertimento prima dell’attacco al campo profughi di Shati. Mercoledì, almeno nove persone sono rimaste ferite a seguito dei raid aerei dello Stato ebraico in tutta la Striscia di Gaza. L’esercito israeliano ha confermato di aver effettuato attacchi a Nuseirat, nella zona di Daraj Tuffah e sul campo profughi di Shati.