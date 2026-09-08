Ucraina, tregua finita: la Russia riprende gli attacchi su Kiev

Nella notte tra il 7 e l’8 settembre, la Russia ha ripreso gli attacchi contro l’Ucraina, segnando la fine di una breve tregua concessa durante la visita diplomatica degli inviati statunitensi. Lo riferisce il Kyiv Indipendent. La Russia ha lanciato missili balistici e droni contro Kiev, ferendo almeno sei persone, come ha fatto spere il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. L’attacco segue l’accordo tra Russia e Ucraina per la sospensione degli attacchi aerei reciproci sulle rispettive capitali per tre giorni. L’attacco ha provocato incendi in tutta la città e danni a edifici residenziali e a una scuola. I canali di monitoraggio riferiscono che almeno 12 missili balistici hanno preso di mira la città nell’arco di circa un’ora.