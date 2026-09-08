Ucraina, la tregua è finita: droni di Kiev e Mosca attaccano nella notte, ci sono vittime e feriti – La diretta

Dopo i 3 giorni di tregua decisi da Vladimir Putin, in occasione della visita in Russia e in Ucraina degli inviati speciali di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, nella notte di oggi martedì 8 settembre 2026 sono ripresi gli attacchi. Ieri, Volodymyr Zelensky aveva parlato dei progressi diplomatici fatti in questi giorni. Secondo il presidente ucraino, intervistato da Axios, gli Stati Uniti stanno valutando se Ucraina e Russia possano adottare misure per allentare la tensione del conflitto durante l’inverno, riavviando al contempo i negoziati per un accordo di pace più ampio. Il presidente ucraino – riporta Axios – ritiene che le settimane che precedono l’inverno offrano un’opportunità per la diplomazia. Pur dicendosi convinto che il presidente russo Vladimir Putin conti su un altro inverno rigido per indebolire l’Ucraina, Zelensky ha aggiunto che Putin non vuole inimicarsi il presidente statunitense in vista delle elezioni di metà mandato.Ho la sensazione che Putin abbia bisogno di Trump”, ha detto Zelensky. “Non vuole… farlo arrabbiare”. Zelensky – riferisce Axios – ha affermato che, anche se Putin non volesse ridurre la tensione, l’amministrazione Trump potrebbe esercitare pressioni su di lui affinché lo faccia.
Punti chiave
- 007 Mosca: "Fermato moldavo che voleva uccidere un generale"
- Lavrov: "Occidente non si agiti troppo con sue nuove idee per la pace"
- Zelensky: "Colpite infrastrutture civili a Kiev e in altre regioni"
- Autorità russe: "10 feriti tra cui 3 bambini per droni Kiev a Saratov"
- Attacco droni russi su Kiev, 2 vittime e 7 feriti
- Russia riprende attacchi dopo tregua di 3 giorni: 6 feriti
- Droni Kiev su regione russa di Saratov: "Ci sono vittime"
Un cittadino moldavo, Nicolae Kochu, è stato arrestato nella regione russa di Astrakhan con l’accusa di aver tentato di uccidere un alto ufficiale militare russo nella regione di Saratov. Lo riporta la Tass. Secondo l’intelligence russa dell’Fsb, l’uomo sarebbe stato reclutato dai servizi segreti ucraini per compiere l’attentato. La stessa agenzia ha diffuso un video nel quale il fermato afferma di essere stato addestrato a Kiev all’uso delle armi da fuoco e degli esplosivi e di essere stato inviato in Russia con l’incarico di uccidere un generale. Secondo il suo racconto, sarebbe entrato in Russia passando dall’Estonia e avrebbe ricevuto le coordinate di un luogo dove era stata nascosta una pistola Makarov con le relative munizioni. In cambio dell’omicidio gli sarebbe stato promesso un compenso. L’uomo è stato arrestato nella regione di Astrakhan mentre tentava di lasciare la Russia. Secondo il Comitato investigativo russo, il 3 settembre, nel villaggio di Probuzhdenie, nella regione di Saratov, avrebbe sparato almeno sei colpi contro un militare russo. Il militare è stato trasportato tempestivamente in ospedale e, secondo le autorità russe, è sopravvissuto all’attacco
“L’Occidente non ha dato all’Ucraina la possibilità di concludere la pace, nonostante le numerose opportunità”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista al progetto online ‘Sama Menshova’ come riportato dalla Tass, sostenendo che ora i Paesi occidentali dovrebbero “non agitarsi troppo” con le loro “nuove idee” sulla guerra in Ucraina. Lavrov ha citato in particolare i negoziati di Istanbul dell’aprile 2022, sostenendo che l’allora premier britannico Boris Johnson avrebbe impedito a Kiev di accettare una soluzione negoziata. “Lui mente”, ha detto Lavrov, riferendosi alla successiva smentita di Johnson secondo cui non avrebbe vietato agli ucraini di firmare un accordo, ma si sarebbe limitato a garantire il sostegno occidentale qualora avessero scelto di continuare a combattere. Secondo Lavrov, l’Occidente avrebbe impedito più volte all’Ucraina di sottoscrivere proposte di pace che Mosca era disposta ad accettare.
“Kiev e la regione, così come molte altre regioni, sono state colpite”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendo degli attacchi russi condotti nella notte e sottolineando i danni a edifici residenziali e altre infrastrutture civili nella capitale che hanno provocato morti e feriti. “È stato un attacco complesso che i russi hanno cercato di pianificare per provocare il maggior danno possibile alle persone”, ha scritto Zelensky, riferendo dell’impiego di missili balistici, da crociera e antinave, oltre a droni Shahed a reazione. Il bilancio è di due morti e dieci feriti, mentre i soccorritori hanno tratto in salvo 13 persone dalle macerie. Danni a infrastrutture critiche sono stati registrati nella regione di Kiev, mentre nella regione di Odessa è stato colpito un mercato. A Kharkiv è stato danneggiato un edificio residenziale e due persone sono rimaste ferite. Nella regione di Sumy è stata inoltre colpita alla stazione la locomotiva del treno Kiev-Sumy, senza provocare vittime. Attacchi hanno interessato anche le regioni di Zaporizhzhia e Dnipro. Secondo Zelensky, le forze ucraine hanno abbattuto nella notte 175 obiettivi aerei. Il presidente ha sottolineato tuttavia le difficoltà nell’intercettazione dei missili balistici e ha ribadito la necessità di ulteriori intercettori. “Ogni giorno spieghiamo ai nostri partner la nostra necessità di intercettori”, ha affermato, riferendo di colloqui già avuti con Stati Uniti ed Europa e di nuovi incontri previsti con Paesi e aziende in grado di contribuire alle forniture e allo sviluppo del sistema antibalistico ucraino Freyja.
Dieci persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite in un attacco di droni a Saratov. Sei dei feriti sono stati ricoverati in ospedale. Lo ha riferito il governatore Roman Busargin, come riportato dalla Tass. “Dieci persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini. Tutti hanno ricevuto le cure mediche necessarie. Sei persone sono state ricoverate in ospedale; non si tratta di casi di pericolo di vita. Ho dato istruzioni al ministero della Salute di monitorare attentamente la situazione”, ha scritto il governatore regionale. Secondo quanto affermato, a seguito dell’attentato sono stati registrati danni a diversi edifici di Saratov. I servizi competenti stanno operando sul posto per gestire le conseguenze e valutare ulteriormente i danni. Il governatore ha incaricato i funzionari comunali di istituire un centro di risposta alle emergenze dove i residenti degli edifici danneggiati possano chiedere assistenza. È stato inoltre aperto un rifugio temporaneo per i residenti.
La Russia bombarda Kiev nella notte, uccidendo 2 persone e ferendone 7, ponendo fine alla breve tregua con un attacco missilistico. Lo riferisce il Kyiv Independent.Due persone sono morte nell’attacco, che ha provocato incendi in tutta la città e danni a edifici residenziali e a una scuola. Almeno sette persone sono rimaste ferite, tre delle quali ricoverate in ospedale, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
Nella notte tra il 7 e l’8 settembre, la Russia ha ripreso gli attacchi contro l’Ucraina, segnando la fine di una breve tregua concessa durante la visita diplomatica degli inviati statunitensi. Lo riferisce il Kyiv Indipendent. La Russia ha lanciato missili balistici e droni contro Kiev, ferendo almeno sei persone, come ha fatto spere il sidnaco di Kiev Vitali Klitschko. L’attacco segue l’accordo tra Russia e Ucraina per la sospensione degli attacchi aerei reciproci sulle rispettive capitali per tre giorni. Sebbene la data precisa di scadenza della tregua non fosse chiara, non ci sono dubbi sulla sua fine.L’attacco ha provocato incendi in tutta la città e danni a edifici residenziali e a una scuola. Poco dopo le 4 di stamani, ora locale, sono state udite diverse esplosioni che sono avvenute dopo gli avvertimenti dell’aeronautica militare ucraina riguardo all’arrivo a Kiev di missili balistici e droni d’attacco russi. I canali di monitoraggio riferiscono che almeno 12 missili balistici hanno preso di mira la città nell’arco di circa un’ora.
Droni ucraini hanno attaccato la regione di Saratov, danneggiando infrastrutture civili e causando le prime vittime, secondo quanto riportato dal governatore Roman Busargin. Lo riferisce la Tass, spiegando che “ci sono vittime”. “L’attacco con i droni ha causato danni alle infrastrutture civili di Saratov. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto. I primi rapporti indicano la presenza di vittime”, ha scritto Busargin su Max.