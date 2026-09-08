Home > Esteri > Ucraina, la tregua è finita: droni di Kiev e Mosca attaccano nella notte, ci sono vittime e feriti – La diretta

Dopo i 3 giorni di tregua decisi da Vladimir Putin, in occasione della visita in Russia e in Ucraina degli inviati speciali di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, nella notte di oggi martedì 8 settembre 2026 sono ripresi gli attacchi. Ieri, Volodymyr Zelensky aveva parlato dei progressi diplomatici fatti in questi giorni. Secondo il presidente ucraino, intervistato da Axios, gli Stati Uniti stanno valutando se Ucraina e Russia possano adottare misure per allentare la tensione del conflitto durante l’inverno, riavviando al contempo i negoziati per un accordo di pace più ampio. Il presidente ucraino – riporta Axios – ritiene che le settimane che precedono l’inverno offrano un’opportunità per la diplomazia. Pur dicendosi convinto che il presidente russo Vladimir Putin conti su un altro inverno rigido per indebolire l’Ucraina, Zelensky ha aggiunto che Putin non vuole inimicarsi il presidente statunitense in vista delle elezioni di metà mandato.Ho la sensazione che Putin abbia bisogno di Trump”, ha detto Zelensky. “Non vuole… farlo arrabbiare”. Zelensky – riferisce Axios – ha affermato che, anche se Putin non volesse ridurre la tensione, l’amministrazione Trump potrebbe esercitare pressioni su di lui affinché lo faccia.