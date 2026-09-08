Regno Unito, il ministro Miliband contro Israele: "In Cisgiordania è in atto una pulizia etnica dei palestinesi"

Il ministro degli Esteri inglese Ed Miliband ha affermato che i coloni israeliani nella Cisgiordania occupata stanno compiendo una pulizia etnica nei confronti dei palestinesi. Per questo l’esecutivo laburista, oltre a condannare quanto sta accadendo, ha deciso di vietare il commercio con gli insediamenti israeliani. “Il governo britannico riconosce che nelle zone della Cisgiordania è in atto una pulizia etnica dei palestinesi, perpetrata dai coloni terroristi. E fin troppo spesso il governo israeliano ha chiuso un occhio su tutto ciò e, peggio ancora, alcuni suoi esponenti hanno rilasciato dichiarazioni e intrapreso azioni a sostegno dello sfollamento forzato dei palestinesi”, ha detto Miliband alla Camera dei Comuni.

“Per molto tempo, il governo britannico ha giustamente affermato che gli insediamenti sono illegali, ma siamo rimasti in silenzio sulla questione della legalità dell’occupazione nel suo complesso, che nel 2024 la Corte internazionale di giustizia ha giudicato illegittima”, ha aggiunto. “Oggi annuncio che la posizione ufficiale del governo britannico è che l’occupazione è illegale, a causa del consolidamento del controllo da parte di Israele, della sua intenzione di estendere la sovranità permanente e della sua agenda espansionistica attraverso gli insediamenti illegali”. “Non credo che il popolo britannico voglia che noi sosteniamo l’occupazione accettando prodotti provenienti dagli insediamenti nei nostri negozi e supermercati. Pertanto, posso annunciare oggi che introdurremo un divieto di importazione di merci provenienti dagli insediamenti illegali nei territori occupati”.