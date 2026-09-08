Israele-Regno Unito, Gideon Saar: “Da Londra menzogne oltraggiose”

Israele ha annunciato una serie di contromisure contro il Regno Unito dopo la decisione di Londra di imporre sanzioni commerciali agli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Il ministro degli Esteri Gideon Saar ha comunicato, d’intesa con il premier Benjamin Netanyahu, la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme e l’allontanamento dei rappresentanti britannici dal Centro internazionale di sostegno a Gaza, a Kiryat Gat, incaricato di monitorare il cessate il fuoco. Israele interromperà inoltre l’addestramento britannico delle forze di sicurezza dell’Autorità Palestinese in Cisgiordania e vieterà l’ingresso a 12 funzionari britannici eletti e ad altri cittadini accusati da Saar di attività “antisemite e anti-israeliane” o di negare l’esistenza dello Stato di Israele. “Le accuse mosse oggi dal ministro degli Esteri al Parlamento britannico erano menzogne oltraggiose“, ha dichiarato Saar.