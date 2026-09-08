Francia, rubati 4 quadri di Renoir da museo in Costa Azzurra: colpo da 9 milioni di euro

L’allarme è scattato alle 5.48 e la polizia è arrivata sul posto circa cinque minuti dopo, ma i due erano già riusciti a fuggire

Quattro opere di Auguste Renoir, del valore stimato in circa 9 milioni di euro, sono state rubate dal museo dedicato al pittore impressionista a Cagnes-sur-Mer, in Costa Azzurra. Il furto è avvenuto poco prima delle 6 di questa mattina, quando due individui sono riusciti a entrare nella struttura e a staccare quattro quadri dalle pareti. La stima del valore delle opere è stata fornita dal sindaco di Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson. Secondo quanto riferito dal quotidiano locale Nice-Matin, i ladri avrebbero tagliato una recinzione per introdursi nel museo, approfittando del cambio di ronda degli addetti alla sicurezza. L’allarme è scattato alle 5.48 e la polizia è arrivata sul posto circa cinque minuti dopo, ma i due erano già riusciti a fuggire.

Durante la fuga, i malviventi hanno lasciato cadere una delle opere rubate. Non è ancora chiaro se il quadro abbia riportato danni. I due sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della città e sono tuttora ricercati. È in corso un inventario del museo, mentre l’indagine è affidata alla polizia di Cagnes-sur-Mer. “Si tratta di fatti particolarmente gravi“, ha commentato Masson, secondo cui “attaccare il museo Renoir significa attaccare una parte della storia e del patrimonio di Cagnes-sur-Mer”. Il museo Renoir, noto anche come Domaine des Collettes, è dedicato al pittore dal 1960. La struttura conserva opere originali di Renoir, oltre a mobili, oggetti personali, disegni e litografie, ed è riconosciuta come ‘Musée de France’.