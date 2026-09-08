Ceuta, il presidente dell’exclave: “Situazione insostenibile, la Ue ci aiuti”

Il presidente di Ceuta Juan Jesus Vivas, intervenuto in conferenza stampa a Bruxelles al Parlamento europeo, lancia l’appello sui migranti giunti nell’exclave: “La situazione è insostenibile e abbiamo bisogno dell’aiuto dell’Europa per tornare alla normalità, che sarà possibile solo con il rimpatrio” dei migranti arrivati a fine luglio, ha detto Vivas, affermando che oggi chiederà alle istituzioni europee che “la presenza dell’Europa sia più evidente” nell’exclave spagnola “attraverso Frontex e l’agenzia europea di asilo”, “sostegno finanziario per le infrastrutture che la frontiera richiede, in modo che questa sia in mano della Spagna e dell’Europa e non di un Paese terzo” e poi “appoggio finanziario per affrontare la crisi umanitaria che l’invasione ha provocato”, in particolare per quanto riguarda i minori non accompagnati ancora presenti nella città autonoma. Vivas ha chiesto poi che l’Ue riconosca un “trattamento specifico” per Ceuta e Melilla e che si adegui il Patto Ue di migrazione e asilo alla situazione delle due città autonome, unica frontiera terrestre tra Europa e Africa.

“Il Marocco partecipò o acconsentì ad arrivi in massa“

L’arrivo di 80mila persone in massa a Ceuta “è stato possibile grazie alla partecipazione del Marocco o al consenso del Marocco“, che ha avuto un “comportamento scorretto e ha mancato di rispetto non solo alla Spagna ma all’Ue”, ha detto Vivas in conferenza stampa. – Vivas ha detto di basare le sue affermazioni sulla responsabilità del Marocco in quella che ha definito come “un’invasione” a Ceuta sulla base di tre fattori, l’impossibilità che 80mila persone si mobilitino senza che le autorità marocchine ne vengano a conoscenza, i rapporti della polizia spagnola che evidenziano come la gendarmeria marocchina abbia indirizzato i migranti alla frontiera e il fatto che non sarebbe la prima volta che Rabat usa la pressione migratoria per destabilizzare la città autonoma. “Il Marocco mantiene una politica costante di molestie verso la nostra città”, Rabat “vuole l’asfissia di Ceuta e Melilla” ed è “disposta a usare la pressione migratoria per mettere a rischio l’integrità territoriale” di Ceuta, “provocare il collasso del servizio di accoglienza e destabilizzare” la città, ha sostenuto.

“Serve una risposta ferma della Ue al Marocco”

“Serve una risposta ferma da parte dell’Europa al Marocco”, bisogna dire a Rabat che “se vogliamo una politica di cooperazione fruttifera serve il rispetto, della frontiera e della nostra integrità territoriale”, ha detto ancora, Vivas. Noi vogliamo che la relazione con il Marocco sia “fruttifera”, “ma non si può negare la realtà. Il Marocco per due volte ha usato il controllo della frontiera e la pressione migratoria per mettere a rischio l’integrità territoriale di Ceuta, della Spagna e dell’Europa e questo non si può permettere”, ha aggiunto Vivas.

Berlino: “Stretta sui ‘dublinanti’ dopo voto per AfD? Stretto dialogo con Italia”

Germania e Italia mantengono uno “stretto e fiducioso” rapporto sulla politica migratoria, anche nel quadro dell’attuazione della riforma europea dell’asilo. Lo ha detto a LaPresse una portavoce del ministero dell’Interno tedesco, interpellata sulla gestione dei cosiddetti ‘dublinanti’ e su un possibile inasprimento dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l’Italia, alla luce del risultato elettorale in Sassonia-Anhalt che ha visto un boom dell’Afd. “La Germania e l’Italia collaborano strettamente e con fiducia sulle questioni della politica migratoria. I coordinamenti sull’attuazione della riforma europea dell’asilo (Geas) avvengono in uno scambio aperto e improntato alla collaborazione”, ha dichiarato la portavoce, senza fornire indicazioni specifiche sui trasferimenti verso l’Italia, in particolare sulla possibilità che, nel quadro della nuova riforma europea, siano interessati anche i richiedenti asilo entrati in Germania prima del 12 giugno.