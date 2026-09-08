Angela Merkel: “Il mio cuore sanguina per la vittoria di AfD”

“Come membro della Cdu, il mio cuore sanguina“. Lo ha detto l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, come riporta Handelsblatt, commentando il risultato delle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, dove l’AfD ha ottenuto il 43,8% dei voti, mentre la Cdu del ministro-presidente Sven Schulze si è fermata al 17,2%. Il risultato dell’AfD rappresenta, secondo Merkel, “una cesura che viviamo nella storia della Repubblica federale”. L’ex cancelliera ha detto di essere rimasta “scioccata” quando domenica sera i risultati hanno confermato i sondaggi delle settimane precedenti. Merkel ha quindi criticato il ‘Brandmauer’, il cordone sanitario contro l’AfD. “Non l’ho inventato io e non mi piace neanche tanto”, ha detto, sostenendo che “non è questo che convince le persone”, ha aggiunto Merkel, secondo cui i partiti devono indicare obiettivi concreti, ad esempio sulle pensioni, per dimostrare così che non è possibile una collaborazione con l’AfD. Gli altri partiti, ha concluso l’ex cancelliera, devono inoltre superare la loro “fissazione” per i populisti di destra.

L’ex cancelliera, che ha parlato durante la sua visita alla fiera Digital X di Colonia, ha poi messo in guardia dal rischio che i fatti abbiano sempre meno peso nel dibattito pubblico e che a prevalere siano invece le percezioni e le emozioni. Ha citato come esempio la situazione in Sassonia-Anhalt: “un dato di fatto”, ha sottolineato, è che la disoccupazione è diminuita e il benessere individuale è aumentato. “E poi il candidato di punta dell’AfD, Ulrich Siegmund, afferma: ‘Può essere, ma non è quello che si percepisce’”. “Non dobbiamo permettere che un atteggiamento del genere diventi maggioritario”, ha affermato Merkel, come riporta Welt. “È stato un progresso dell’Illuminismo il fatto che le persone potessero trovare un accordo sui fatti”. Se invece le emozioni finissero per prevalere e i fatti non fossero più considerati l’elemento più importante, ha avvertito, “sarebbero passi indietro sul piano della civiltà”. Merkel ha inoltre invitato i partiti democratici a cercare un contatto più diretto con i cittadini e a spiegare meglio i progressi raggiunti. “Il contatto individuale con i cittadini” sarebbe oggi probabilmente più importante che in passato, ha osservato.