Ucraina, maxi incendio dopo raid russo su centro commerciale a Zaporizhzhia

Un vasto incendio è divampato in un centro commerciale a Zaporizhzhia, in Ucraina, a seguito di un attacco russo avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme del rogo che ha interessato un’area di 700 metri quadrati, secondo il Servizio statale di emergenza ucraino.Non sono state segnalate vittime. Ivan Fedorov, capo dell’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, ha dichiarato che le forze russe hanno colpito 53 insediamenti in tutta la regione per 806 volte nell’ultimo giorno, ferendo quattro persone.