Ucraina, Cremlino non esclude possibile telefonata Putin-Trump

Il Cremlino non esclude una possibile telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e il capo della Casa Bianca Usa Donald Trump, dopo la visita dei negoziatori americani Steve Witkoff and Jared Kushner a Kiev. Lo ha annunciato ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Non escludiamo la possibilità di una conversazione telefonica tra i presidenti dopo la visita dei negoziatori americani. Vi terremo informati a tempo debito se e quando questa conversazione avrà luogo”, ha dichiarato Peskov.