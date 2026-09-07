Rula Jebreal chiama ‘scimmia’ il leader Democratico Jeffries: sui social il post di scuse

Rula Jebreal è al centro delle polemiche per avere definito il leader della minoranza democratica alla Camera dei Rappresentanti, Hakeem Jeffries, una “scimmia dell’Aipac”. Jeffries è afroamericano e l’Aipac (American Israeli Public Affairs Committee) è la principale lobby ebraica degli Stati Uniti. La giornalista di origini palestinesi, volto noto dei talk show in Italia, ha usato l’epiteto razzista durante la sua partecipazione al podcast “The Left Hook” del commentatore di sinistra Wajahat Ali, criticando il sostegno di Jeffries a Israele e accusandolo di agire per conto dell’Aipac. “È una scimmia comprata e pagata dall’AIPAC”, ha detto.

“Con tutto il rispetto dovuto, e non intendo dire nulla di razzista. In pratica è solo un fattorino, e noi siamo stanchi e non ne possiamo più”, ha proseguito Jebreal. Il conduttore è quindi intervenuto per far notare che usare il termine “scimmia” ha “terribili connotazioni razziali… ma credo che ti sia corretta dicendo che non intendevi usarlo con alcuna animosità razziale”. Jebreal ha cercato di chiarire: “Ci sono queste tre scimmie – una, non posso sentire, non posso vedere, non posso parlare – mi ricorda queste tre scimmie”. Decisa è stata la reazione del Congressional Black Caucus, l’associazione dei parlamentari democratici afroamericani.

“Per essere chiari, non c’è un modo non razzista per chiamare il leader Jeffries – un uomo di colore – ‘scimmia’ o ‘fattorino’”, ha scritto il gruppo su X. Jebreal ha poi cercato di porre riparo alla polemica con un post su X. “Sono disgustata e inorridita dal fatto che Hakeem Jeffries accetti denaro dall’Aipac nel bel mezzo del genocidio israeliano in Palestina”, ha scritto. “Detto questo, il termine che ho usato per descriverlo era inappropriato e offensivo e non avrebbe mai dovuto essere usato. Mi scuso incondizionatamente”, ha affermato nel suo post.