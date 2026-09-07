Ratko Mladic, oggi i funerali a Belgrado: previste migliaia di persone

I funerali di Ratko Mladic sono in programma oggi a Belgrado. La Serbia sfida gli avvertimenti dell’Unione europea contro celebrazioni pubbliche in onore dell’uomo riconosciuto colpevole del primo genocidio avvenuto in Europa dalla Seconda guerra mondiale. Migliaia di persone sono arrivate di prima mattina nella piccola chiesa ortodossa serba di San Luca, per rendere omaggio alla salma di Mladic, ancora considerato un eroe da molti serbi. Il comandante serbo-bosniaco, conosciuto come il ‘boia di Srebrenica’, è morto il 27 agosto scorso all’età di 84 anni, mentre scontava una condanna all’ergastolo per crimini di guerra. I media serbi filogovernativi hanno riferito che Mladic riceverà gli onori militari completi e che il capo della Chiesa ortodossa serba, il patriarca Porfirije, celebrerà il rito funebre.