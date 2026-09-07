Protesta anti-immigrazione a Portsmouth, la polizia arresta alcuni manifestanti

Centinaia di manifestanti anti-immigrazione si sono radunati a Portsmouth, sulla costa meridionale dell‘Inghilterra, per impedire lo sbarco dei migranti arrivati dalla Manica e bloccare gli autobus diretti al centro di accoglienza. La protesta è legata alla contestazione dei continui arrivi di migranti attraverso la Manica, oltre 40mila nell’ultimo anno. I manifestanti, molti dei quali mascherati, si sono scontrati con la polizia e hanno tentato di ostacolare le operazioni di soccorso. La polizia è intervenuta effettuando diversi arresti durante gli scontri. La protesta è avvenuta dopo una manifestazione analoga a Dover, che aveva provocato il blocco delle strade verso il porto. Il governo britannico ha condannato il comportamento intimidatorio e violento, ribadendo che il diritto alla protesta non deve sfociare nel disordine.