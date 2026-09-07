Miami, l'aereo cargo fuori pista all'aeroporto: l'arrivo dei soccorritori

Tragedia all’aeroporto internazionale di Miami, negli Stati Uniti. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito di pista domenica durante l’atterraggio, ha travolto diversi veicoli sulla strada perimetrale dello scalo e ha preso fuoco. Il bilancio è di almeno cinque morti e cinque feriti, tre dei quali in gravi condizioni. Imponente l’intervento dei soccorritori: oltre 60 squadre dei vigili del fuoco sono state mobilitate per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. L’aeroporto della città americana è stato chiuso. Non è chiaro se i piloti siano sopravvissuti o se tutte le vittime si trovassero a bordo di veicoli al momento dell’impatto.Tra le ipotesi al vaglio la possibilità che l’aereo abbia volato troppo oltre prima di toccare terra, hanno affermato gli esperti. In genere, la zona di atterraggio si trova entro i primi 914 metri di una pista.

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