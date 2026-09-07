Miami, aereo cargo di Amazon esce di pista e provoca 5 morti: le foto dell’incidente

Un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista all’aeroporto internazionale di Miami, negli Usa, provocando la morte di 5 persone e il ferimento di altre 5. L’incidente è avvenuto in fase di atterraggio: il velivolo, che proveniva da Porto Rico, è finito su una strada usata da magazzinieri e dove si trovavano altre attività commerciali. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incidente.