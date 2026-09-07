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lunedì 7 settembre 2026

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Miami, aereo cargo di Amazon esce di pista e provoca 5 morti: le foto dell’incidente

Miami, aereo cargo di Amazon esce di pista e provoca 5 morti: le foto dell’incidente
Aereo cargo operante per Amazon, Boeing 767-300, è uscito di pista durante la fase di atterraggio all’aeroporto internazionale di Miami (Foto AP/Lynne Sladky)
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Aereo cargo operante per Amazon, Boeing 767-300, è uscito di pista durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami (Foto AP/Lynne Sladky)
Aereo cargo operante per Amazon, Boeing 767-300, è uscito di pista durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami (Foto AP/Lynne Sladky)
Aereo cargo operante per Amazon, Boeing 767-300, è uscito di pista durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami (Foto AP/Lynne Sladky)
Aereo cargo operante per Amazon, Boeing 767-300, è uscito di pista durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami (Foto AP/Lynne Sladky)
Aereo cargo operante per Amazon, Boeing 767-300, è uscito di pista durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami (Foto AP/Lynne Sladky)

Un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista all’aeroporto internazionale di Miami, negli Usa, provocando la morte di 5 persone e il ferimento di altre 5. L’incidente è avvenuto in fase di atterraggio: il velivolo, che proveniva da Porto Rico, è finito su una strada usata da magazzinieri e dove si trovavano altre attività commerciali. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incidente.

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