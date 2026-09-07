Libano, raid di Israele nel sud: almeno 11 morti

Almeno undici persone, tra cui due bambini e due paramedici, sono morte in attacchi israeliani contro Hezbollah nel sud del Libano. Nove vittime sono state registrate a Kfar Remman, dove un raid ha distrutto un edificio residenziale di tre piani. Nell’attacco dell’IDF sono rimaste ferite altre cinque persone, soccorse dalle squadre di emergenza intervenute sul posto. Un drone israeliano ha successivamente colpito un’auto, causando la morte di due paramedici. Altri raid aerei hanno colpito i villaggi di Nabatieh al-Fawqa e Arab Salim. Le forze israeliane avevano inoltre ordinato l’evacuazione di un edificio a Deir Zahrani prima di un successivo attacco aereo. Per la terza volta in una settimana, ha fatto sapere l’Idf, “Hezbollah ha lanciato due droni esplosivi contro le truppe israeliane impegnate nella zona della cresta di Ali Taher”, provocando in risposta una serie di attacchi contro il gruppo terroristico.