India, a Nuova Delhi si scava tra le macerie dopo il crollo di un edificio

Le squadre di ricerca e soccorso continuano a scavare tra le macerie di un edificio crollato a Nuova Delhi, in India, che ha causato almeno sei vittime. L’edificio di cinque piani, che ospitava un ostello per ragazzi, è crollato domenica a Satya Niketan, un quartiere densamente popolato con numerosi alloggi per studenti, situato vicino al campus dell’Università di Delhi. La polizia, i vigili del fuoco e le squadre dell’agenzia indiana per la gestione delle emergenze hanno proseguito le ricerche per il secondo giorno consecutivo e rimosso le macerie. Estratte almeno 12 persone dalle macerie, di cui sei sono decedute e altre sei sono in condizioni stabili. Rekha Gupta, prima ministra di Nuova Delhi, ha spiegato che i primi accertamenti suggeriscono che l’accumulo di acqua nel seminterrato e i lavori di riparazione in corso sull’edificio ormai vetusto potrebbero aver causato il crollo.