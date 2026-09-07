Germania, Corbyn su vittoria AfD: “Inorridito, fascismo può sorgere ovunque”

“La vittoria di Afd in Sassonia? Sono inorridito dai risultati con l‘Afd che ottiene oltre il 40%. La loro unica campagna è incolpare i migranti, richiedenti asilo e minoranze. Non hanno soluzioni alle questioni sociali che affronta la classe operaia in Germania. È importante che la sinistra costruisca un programma che tenga insieme alloggi, salute, istruzione, sostenibilità ambientale e che si unisca. Insieme per la pace e non per la guerra. Afd non offre soluzioni ai problemi della classe operaia in Germania e il loro messaggio orribile ricorda quello che i nazisti hanno espresso in passato. E sappiamo dove tutto questo ci ha portato”. Lo ha detto l’ex leader laburista britannico Jeremy Corbyn, parlando della vittoria in Sassonia dell’Afd, a margine della festa di Avs ‘Terra!’, dove domenica sera è intervenuto in un panel sulla tassa patrimoniale a cui h partecipato, tra gli altri, anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Se c’è il rischio che qualcosa di simile accada in Italia con Futuro Nazionale di Vannacci? L’estrema destra e i fascisti possono sorgere ovunque, anche in Italia”, commenta Corbyn, che poi ricorda la situazione nel Regno Unito: “abbiamo ‘Reform’, che è un partito di estrema destra e proprio ieri suoi sostenitori hanno deciso di bloccare il porto di Dover, sostenendo di voler impedire ai richiedenti asilo di arrivare dalla Francia”. “Indossavano vestiti neri e maschere, così da non poter essere identificati e hanno causato molto caos”, continua il politico britannico, che mette in guardia: “lo hanno fatto come avvertimento del modo in cui l’estrema destra può organizzarsi”. Per questo, dice Corbyn, “abbiamo bisogno dell’unità di tutte le nostre comunità, ora più che mai” e che in questo senso bisogna “opporci a qualsiasi forma di razzismo, di islamofobia, di antisemitismo” o di discriminazioni razziali tipiche dell’estrema destra.