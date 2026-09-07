Germania, AfD vince le elezioni in Sassonia-Anhalt. Le reazioni della politica italiana. Tajani: “Pessima notizia”. Salvini si congratula

AfD, partito di estrema destra tedesco, ha vinto le elezioni in Sassonia-Anhalt con oltre il 44% dei voti (più del doppio rispetto al 20,8% ottenuto nel 2021). Crolla la Cdu, che scende al 18%, rispetto al 37,1% di cinque anni fa. Risultato storico che, però, preoccupa la politica internazionale e quella italiana.

Fratoianni e Bonelli: “Costruire alternativa ad Afd in Ue e in Italia”

“Mi preoccupa moltissimo, siamo di fronte ad un risultato enorme per un partito che è esplicitamente d’ispirazione neonazista, che richiama continuamente valori e principi, che chiamarli valori e principi è davvero difficile, di una stagione, la più buia stagione della storia di questo continente”, ha detto il leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni, parlando a margine della giornata d’apertura della festa di partito “Terra!”, a Roma.

“Questo voto nasce e si sviluppa nel rogo della civiltà del welfare, nella crisi del lavoro, nella diseguaglianza che esplode, nella follia della corsa al riarmo”, ha denunciato il segretario di Sinistra Italiana, che richiama l’intero continente a “una sveglia”, “una reazione innanzitutto di natura politica” capace di reagire “contro ogni rottura dell’argine costituzionale, democratico, antifascista”. “Serve un’iniziativa politica che svuoti l’acqua nella quale nuotano gli estremismi della destra più nera, che in Europa speculano sulla povertà, sulla diseguaglianza, sulla paura, sulla precarietà, sul senso di smarrimento che attraversa largamente le nostre società”.

Per Fratoianni, tutto questo è il motivo per cui serve una “proposta politica che dobbiamo mettere in campo a cominciare dall’Italia, ma non solo in Italia, deve essere una proposta politica in grado di misurarsi con questa condizione”.

Gli fa eco il co-portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli: “È un voto preoccupante, devo dire che mi inquieta profondamente, perché vedere Afd, che si richiama chiaramente alla cultura nostalgica nazista, al 44% non può che non preoccupare. Rischia di portare indietro le lancette della storia, rischia che l’Europa sia invasa dai nazionalismi e dai suprematismi razziali”.

Per il leader di Avs “non basta la preoccupazione, bisogna che si apra una profonda riflessione sul ruolo dell’Europa” e in particolar modo delle forze progressiste, che “si devono impegnare nel costruire una vera politica radicale di contrasto alla povertà nei quartieri popolari, dove ad esempio Afd ha vinto, oppure nella questione legata alla guerra, al riarmo che sta determinando e creando paure. Proprio sulla paura questi nazionalismi buttano benzina sul fuoco”. “Noi dobbiamo costruire invece una proposta radicale di giustizia sociale, di pensare ai scelti sociali più deboli, sennò il rischio è che l’Europa sia invasa da questa onda nera”.

Boldrini: “Dato inquietante, forze democratiche si uniscano in tutta Ue”

“Dal voto nella Sassonia-Anhalt emerge un risultato allarmante: il partito neonazista Afd non solo si afferma come la prima forza politica, ma potrebbe governare un Land importante di un Paese come la Germania che ha avuto ed ha un ruolo centrale nella costruzione europea”, ha detto Laura Boldrini, deputata del Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

“È la prima volta che succede in Germania dopo la Seconda guerra mondiale: un dato inquietante. Per il futuro della democrazia tedesca e di tutta l’Unione Europea è assolutamente urgente che a livello nazionale le forze politiche democratiche si uniscano per ergere una barriera contro il pericolo rappresentato dall’estrema destra neonazista e siano in grado di dare risposte ai bisogni sociali e al desiderio di pace della popolazione. Questo deve accadere in ogni paese dell’Ue se non vogliamo che l’intera Unione scivoli nel baratro”, ha aggiunto la rappresentante dem.

Tajani: “Pessima notizia”

Ha espresso preoccupazione il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo cui l’affermazione dell’AfD è “una pessima notizia” e rappresenta una forza “antitetica” ai valori liberali e occidentali di Forza Italia.

“Un segnale preoccupante, certo. Ma anche un voto locale, regionale”, ha aggiunto il segretario di FI nel corso di una intervista a Il Messaggero. “Il voto in Sassonia era largamente atteso, si sapeva che Afd avrebbe potuto avere una netta affermazione. Del resto, in Germania dell’Est raccolgono gran parte dei loro successi”.

Un segnale, preoccupante, a suo avviso? Tajani, fiero europeista, anti-sovranista, spesso in polemica con la destra o l’estrema destra anche a “casa sua” (vedi gli infiniti duelli con l’altro vicepremier Matteo Salvini, stessa coalizione di centrodestra ma idee diametralmente opposte su diverse questioni, specie internazionali), non si nasconde: “Certo che è un segnale negativo, ma non dobbiamo neppure drammatizzare”, ha ribadito.

“La Germania è la Germania, l’Italia è l’Italia. Realtà completamente diverse, lì c’è ancora il malcontento per l’unificazione tra le due Germanie. Certo, bisogna reagire. L’Europa deve cambiare: basta fondamentalismi, basta green deal, meno burocrazia, sì al mercato unico. In generale scelte meno ideologiche meno distanti dai cittadini”.

Salvini: “Complimenti ad Afd, un’altra Europa è possibile”

Di tutt’altro avviso Matteo Salvini, che invece si congratula con l’estrema destra tedesca. “Complimenti all’amica Alice Weidel e a tutta Afd per il trionfo in Sassonia-Anhalt! Un successo clamoroso, che evidenzia la forte richiesta di cambiamento, sicurezza e lavoro. Alla faccia di chi, a sinistra, alimentava paure e scenari catastrofici. Paura? Terrore? Pericolo? No, si chiama democrazia. Un’altra Europa è possibile”, ha scrutto su X il vicepresidente e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Complimenti all’amica @Alice_Weidel e a tutta AfD per il trionfo in Sassonia-Anhalt!



Un successo clamoroso, che evidenzia la forte richiesta di cambiamento, sicurezza e lavoro. Alla faccia di chi, a sinistra, alimentava paure e scenari catastrofici.



Paura? Terrore? Pericolo?… — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 6, 2026

Vannacci: “L’Europa cambia, nessun dorma”

Non sorprende l’entusiasmo espresso da Roberto Vannacci, che con AfD condivide le idee politiche. “L’Europa cambia. In Sassonia AfD data al 44,5% dagli exit poll. Merz ha l’ulcera. Monti dovrà dedicare la sua scarsa energia anche a loro. Nessun dorma“, ha scritto su Facebook il leader di Futuro Nazionale, partito che, assieme ad Alternative für Deutschland, fa parte di Europa delle Nazioni Sovrane, gruppo politico di estrema destra del Parlamento europeo nato nel 2024.