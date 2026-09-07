Germania, AfD vince in Sassonia-Anhalt: è il principale partito tra i giovani

L’AfD, vincitore delle elezioni in Sassonia-Anhalt, ha raccolto gran parte del consenso tra i ragazzi dai 18 ai 24 anni. Il partito di estrema destra tra i giovani elettori è diventato la forza politica più forte con il 42% , secondo i dati riportati da Bild. Seguono Die Linke con il 17% e i Verdi con il 13%. L’Spd e il Bsw registrano entrambi l’8%, mentre la Cdu raggiunge il 5% tra i giovani elettori.

Alice Weidel, Ulrich Siegmund e Tino Chrupalla, Magdeburgo, Germania, 6 settembre 2026 (Michael Kappeler/dpa via AP)

Alternative für Deutschland ha vinto nettamente le elezioni regionali, superando la Cdu del governatore uscente Sven Schulze, ma senza riuscire a conquistare la maggioranza assoluta. Secondo i dati comunicati nella notte dalla commissione elettorale regionale, il partito guidato dal candidato di punta Ulrich Siegmund ha ottenuto il 43,8% dei voti, contro il 17,2% dell’Unione Cristiano-Democratica di Germania. Entrano nel Parlamento di Magdeburgo anche la Spd, con il 9,3%, i Verdi con l’8,9%, la Linke con l’8,6% e il Bsw con il 5,3%. La Fdp, ferma al 2,6%, non supera invece la soglia per ottenere seggi e lascia il Parlamento regionale.

Siegmund ha inoltre conquistato il mandato diretto nel suo collegio elettorale. Nel collegio di Genthin, secondo i risultati preliminari comunicati dall’Ufficio statistico regionale di Halle, il candidato dell’AfD ha ottenuto il 49% dei voti, staccando nettamente Thomas Staudt della Cdu, fermo al 24%. Nel 2021 era stato Staudt a conquistare il mandato diretto nel collegio, con il 31,3% dei voti, mentre Siegmund si era piazzato secondo con il 26,6%.