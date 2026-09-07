Fisco, Corbyn: "Patrimoniale sia a livello europeo per evitare fughe da singoli Stati"

“Patrimoniale a livello nazionale o europeo? Penso che sia necessaria a livello europeo o più globale, e anche se il Regno Unito non è più nell’Unione vorrei che facessimo come in Europa”. Lo ha detto l’ex leader laburista Jeremy Corbyn, intervenendo a margine della festa di Avs ‘Terra!’ a Roma, dove è intervenuto a un panel sulla patrimoniale a cui ha partecipato, tra gli altri, anche il sindaco della capitale Roberto Gualtieri. “Se si introduce una patrimoniale a livello nazionale”, spiega il politico britannico, “ci saranno alcuni che cercheranno di ricollocarsi in un paese vicino”. Corbyn porta quindi l’esempio della Francia, ricordando come “quando il governo socialista ha introdotto una patrimoniale molto alta”, alcune tra le persone che sarebbero state colpite dalla nuova tassazione scapparono altrove. “Dobbiamo riconoscere che abbiamo un sistema integrato di economie in tutta l’Europa”, analizza in chiusura Corbyn, che augura quindi una “migliore integrazione sui sistemi di tassazione”.