Elezioni in Sassonia, Weidel (AfD): "E' un mandato per governare"

“Accettiamo chiaramente questo mandato a governare e ci assumeremo la responsabilità di governare, qui in Sassonia-Anhalt con Uli come governatore e a livello federale con il prossimo governo di coalizione guidato dall’AfD, cari amici” Lo ha detto la co-leader di Alternative für Deutschland Alice Weidel a Magdeburgo, dopo la vittoria del partito di estrema destra alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, con oltre il 44% dei voti davanti alla Cdu, i cristiano democratici del cancelliere Merz, che si è fermata al 18%, quasi dimezzata a livello di consensi, rispetto al 2021.