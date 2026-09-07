Elezioni in Sassonia, Siegmund (AfD): "Non scenderemo a compromessi"

In Germania trionfo storico dell’AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt, il partito di estrema destra supera il 44% e ottiene il suo miglior risultato di sempre in un’elezione regionale. Crollo della Cdu, quasi dimezzata rispetto al 2021, che scende al 18%. Il voto conferma l’avanzata dell’ultradestra nell’Est tedesco e rappresenta un pesante colpo per il partito del cancelliere Friedrich Merz, mentre nel Land si apre ora una complessa fase politica. Festa a Magdeburgo nel quartier generale di ‘Alternativa per la Germania’, dove ha parlato il candidato governatore Ulrich Siegmund, accompagnato dalla moglie Julia e affiancato poi sul palco dai leader nazionali Alice Weidel e Tino Chrupalla, con cui ha cantato l’inno nazionale. “Questa vittoria elettorale rappresenta un atto di fiducia da parte dei cittadini di questo Paese. E noi saremo all’altezza di tale fiducia. Non scenderemo a compromessi sui nostri principi; non rinunceremo a noi stessi”, ha detto Siegmund.