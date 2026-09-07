Belgrado, migliaia di serbi rendono omaggio alla salma di Mladic

Migliaia di persone in lutto hanno reso omaggio a Belgrado alla salma di Ratko Mladic, il comandante delle forze serbo-bosniaco morto il 27 agosto a 84 anni all’Aja mentre scontava una condanna all’ergastolo per crimini di guerra, esposta nella camera ardente. Il feretro è esposto nella chiesa ortodossa serba di San Luca, dove nella stessa giornata di lunedì si svolgono i funerali del ‘Boia di Srebrenica’. L’Unione Europea ha chiesto alla Serbia di non rendere omaggio ufficiale all’uomo riconosciuto colpevole del primo caso di genocidio nel continente dalla Seconda Guerra Mondiale. La figura di Mladic è legata al massacro di Srebrenica, in Bosnia, dell’11 luglio 1995, in cui furono uccise oltre 8mila persone, di cui è considerato l’architetto e l’esecutore.