Alluvione in Nepal, giornata di lutto per le vittime

Il Nepal ricorda le vittime delle recenti alluvioni: il Paese ha osservato una giornata di lutto per ricordare le persone morte nelle devastanti alluvioni del 26 agosto, mentre proseguono le ricerche dei dispersi. A Kathmandu, i familiari delle persone scomparse si sono radunati nei pressi degli uffici del primo ministro, chiedendo alle autorità di accelerare le operazioni di ricerca e soccorso. Molti dei dispersi lavoravano negli impianti idroelettrici e sono stati travolti dalla furia dei fiumi o sepolti sotto tonnellate di detriti; le operazioni per ritrovarli sono ancora in corso. Secondo l’agenzia nepalese per la gestione delle emergenze, le alluvioni hanno provocato oltre 1.300 morti tra Nepal e Tibet e lasciato circa 5.000 persone disperse, comprese numerose persone straniere.