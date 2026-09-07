Aereo Amazon finisce fuori pista a Miami, 5 morti

Gli investigatori federali degli Stati Uniti hanno illustrato i loro piani per determinare le cause dell’incidente che ha portato un aereo cargo di Amazon a uscire di pista all’aeroporto internazionale di Miami, provocando la morte di almeno cinque persone e il ferimento di altre cinque, oltre a schiantarsi contro alcuni veicoli e prendere fuoco.

Aereo Amazon finisce fuori pista all’aeroporto di Miami, Usa, 6 settembre 2026 (AP Photo/Lynne Sladky)

L’aereo è uscito di pista intorno alle 14.00 di domenica, dopo essere atterrato a San Juan, Porto Rico, e si è schiantato su una strada utilizzata dai magazzinieri e da altre attività commerciali che circondano l’aeroporto. Cinque persone sono morte, tre sono rimaste gravemente ferite e altre due sono state ricoverate in ospedale con ferite meno gravi, hanno dichiarato le autorità. Non è stato immediatamente chiaro se i piloti siano sopravvissuti o se tutte le vittime si trovassero a bordo di veicoli al momento dell’impatto.

Il National Transportation Safety Board (NTSB) ha annunciato che la presidente Jennifer Homendy terrà una conferenza stampa lunedì. Tra i fattori che gli investigatori probabilmente prenderanno in considerazione c’è la possibilità che l’aereo abbia volato troppo oltre prima di toccare terra, hanno affermato gli esperti. In genere, la zona di atterraggio si trova entro i primi 914 metri (3.000 piedi) di una pista.