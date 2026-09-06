Ucraina, iniziati i colloqui tra Zelensky, Witkoff e Kushner. La Casa Bianca: “Discussi piani concreti con Putin” – La diretta

Gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi a Kiev, nell’ambito di una rinnovata iniziativa diplomatica per la pace. La visita degli emissari di Donald Trump, la prima nella capitale dell’Ucraina dall’inizio della guerra, seguirà l’incontro che hanno avuto ieri a Mosca al Cremlino con il presidente russo Vladimir Putin. Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno concordato di sospendere gli attacchi nelle rispettive capitali durante i colloqui. La spinta di Washington per porre fine ai combattimenti ha perso slancio, poiché negli ultimi sei mesi l’attenzione degli Stati Uniti si è concentrata sulla guerra in Iran. L’ultima visita nota a Mosca di Witkoff e Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, risaliva a gennaio. Anche in quel caso avevano tenuto colloqui con Putin al Cremlino. L’incontro di sabato a Mosca è durato più di tre ore a porte chiuse e si è concluso senza l’annuncio di alcuna svolta. Il consigliere per la politica estera di Putin, Yuri Ushakov, lo ha poi descritto definendolo costruttivo, estremamente franco e utile, ma non ha parlato di risultati specifici. Mosca ha offerto la propria “valutazione completa” della situazione sul campo di battaglia in Ucraina, ma Ushakov ha precisato che la conversazione non si è concentrata esclusivamente sull’invasione russa. “Sono state discusse in modo molto approfondito questioni economiche e potenziali progetti congiunti di grande portata e reciprocamente vantaggiosi per la Russia e gli Stati Uniti”, ha affermato.