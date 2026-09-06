Raid di Israele sul Libano meridionale. Le foto delle zone colpite

È di 4 morti e almeno 20 feriti in Libano il bilancio degli attacchi di Israele che hanno colpito il sud del Paese. Lo riferisce il ministero della Sanità libanese, citato da Al-Jazeera. L’emittente aggiunge che, secondo quanto riportato dai media locali, i raid israeliani hanno distrutto l’ospedale Ghandour a Nabatieh al-Fawqa; viene precisato che al momento dell’attacco non c’erano all’interno né personale né pazienti.