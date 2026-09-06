Le autorità del Nepal hanno allestito una teleferica provvisoria sul fiume Trishuli, a Bidur, per aiutare la popolazione ad attraversarlo dopo che le inondazioni catastrofiche hanno danneggiato ponti e strade.
La teleferica è stata allestita dall’esercito e dalla polizia nepalesi, secondo quanto riferito dai funzionari. Molte persone erano in fila vicino a una piattaforma provvisoria per raggiungere l’altra sponda del fiume.
Nepal, zipline manuali per attraversare il fiume Trishuli a Bidur. Le foto
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Le autorità del Nepal hanno allestito una teleferica provvisoria sul fiume Trishuli, a Bidur, per aiutare la popolazione ad attraversarlo dopo che le inondazioni catastrofiche hanno danneggiato ponti e strade.
Le autorità del Nepal hanno allestito una teleferica provvisoria sul fiume Trishuli, a Bidur, per aiutare la popolazione ad attraversarlo dopo che le inondazioni catastrofiche hanno danneggiato ponti e strade.