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domenica 6 settembre 2026

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Indonesia, l’eruzione del vulcano Anak Krakatau nello Stretto della Sonda. Le foto più belle

Indonesia, l’eruzione del vulcano Anak Krakatau nello Stretto della Sonda. Le foto più belle
In questa Foto con drone rilasciata dall’Agenzia Geologica (Badan Geologi) il monte Anak Krakatau erutta fumo vulcanico nello stretto della Sonda in Indonesia (Badan Geologi via AP)
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Persone sono in coda per il check-in mentre i voli subiscono interruzioni a causa dell'eruzione del vulcano Anak Krakatau a Tangerang in Indonesia, (Foto AP/Tatan Syuflana)
Persone sono in coda per il check-in mentre i voli subiscono interruzioni a causa dell'eruzione del vulcano Anak Krakatau a Tangerang in Indonesia, (Foto AP/Tatan Syuflana)
Eruzione del vulcano Anak Krakatau nello Stretto della Sonda in Indonesia (Foto AP/Tatan Syuflana)
Vigili del fuoco spruzzano acqua per liberare la strada dalla cenere vulcanica causata dall'eruzione del monte Anak Krakatau a Bandar Lampung in Indonesia (Foto AP/Tatan Syuflana)
Persone sono in coda per il check-in mentre i voli subiscono interruzioni a causa dell'eruzione del vulcano Anak Krakatau a Tangerang in Indonesia, (Foto AP/Tatan Syuflana)
Automobilisti indossano mascherine per proteggere le vie respiratorie in seguito alla caduta di cenere causata dall'eruzione del vulcano Anak Krakatau a Bandar Lampung in Indonesia (Foto AP/Tatan Syuflana)
Un uomo rimuove la cenere vulcanica dell'eruzione del Monte Anak Krakatau dalla sua auto a Bandar Lampung Indonesia (Foto AP/Tatan Syuflana
Vigili del fuoco spruzzano acqua per liberare la strada dalla cenere vulcanica causata dall'eruzione del monte Anak Krakatau a Bandar Lampung in Indonesia (Foto AP/Tatan Syuflana)
In questa Foto con drone rilasciata dall'Agenzia Geologica (Badan Geologi) il monte Anak Krakatau erutta fumo vulcanico nello stretto della Sonda in Indonesia (Badan Geologi via AP)

Il vulcano Anak Krakatau è entrato in eruzione domenica mattina in Indonesia, provocando la cancellazione di tutti i voli all’aeroporto internazionale Soekarno-Hatta di Giacarta. L’eruzione ha causato la diffusione di cenere vulcanica in diverse aree dell’Indonesia occidentale, compresa la capitale Giacarta e la provincia di Lampung, all’estremità meridionale dell’isola di Sumatra. Secondo l’Agenzia geologica indonesiana, il vulcano, situato nello Stretto di Sunda, tra le isole di Giava e Sumatra, aveva mostrato segnali di attività già nella giornata di sabato. L’eruzione è durata circa 30 secondi, iniziando alle 3:53 di domenica mattina, ora locale.

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