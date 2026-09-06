Elezioni regionali Germania, i primi exit poll: AfD al 44,5%, più che raddoppiati i voti del 2021

L’AfD ha vinto nettamente le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, secondo la prima proiezione diffusa dalla Ard alla chiusura dei seggi. Secondo Infratest dimap, l’AfD è al 44,5% dei voti, oltre il doppio rispetto al 20,8% ottenuto alle elezioni del 2021. Si tratta del miglior risultato mai ottenuto dall’AfD in un’elezione regionale in Germania. Con grande distacco segue la Cdu del ministro presidente Sven Schulze, accreditata del 18,5%. Per la Cdu si tratta di un risultato storicamente negativo: nel 2021, quando il Land era guidato da Reiner Haseloff, aveva ottenuto il 37,1% dei voti. Secondo i dati diffusi dalla Zdf, circa l’80% degli aventi diritto ha votato alle elezioni per il rinnovo del Landtag. Si tratta della più alta affluenza mai registrata in un’elezione in Sassonia-Anhalt. Il precedente record risaliva al 1998, quando aveva votato il 71,7% degli aventi diritto. L’affluenza è quindi nettamente superiore a quella delle ultime elezioni regionali del 2021, quando si era fermata al 60,3%. Già nel corso della giornata era emersa una partecipazione particolarmente elevata: alle 16 era al 65,3%, contro il 41% registrato alla stessa ora nel 2021. I dati intermedi non comprendevano però il voto per corrispondenza. A livello nazionale, il record per un’elezione in un Land tedesco risale invece al 1983 in Renania-Palatinato, quando l’affluenza superò il 90%. In quell’occasione le elezioni regionali si svolsero contemporaneamente alle elezioni federali.

Al terzo posto si colloca la Linke con il 9,5%, seguita dai Verdi con il 9% e dalla Spd con l’8%. Anche per la Spd si profila il peggior risultato mai ottenuto nel Land: nel 2021 aveva raggiunto l’8,4%. Il Bsw è al 5% e deve quindi ancora assicurarsi l’ingresso nel Landtag, mentre la Fdp è al 2% e sarebbe esclusa dal Parlamento regionale. I dati sono ancora provvisori e potranno cambiare con le successive proiezioni e con lo scrutinio dei voti.

Il ministro presidente uscente della Sassonia-Anhalt, Sven Schulze, ha riconosciuto la sconfitta della Cdu alle elezioni regionali e si è congratulato con l’AfD per la vittoria. “Avremmo voluto un risultato migliore sotto ogni punto di vista”, ha detto Schulze davanti ai sostenitori del partito a Magdeburgo. “Prima di tutto, in nome della democrazia, mi congratulo con il vincitore delle elezioni, l’AfD”, ha aggiunto. “Noi, come Cdu, dovremo fare i conti con questo risultato”. Schulze ha definito la campagna elettorale “estremamente dura” e senza precedenti per il Land. “Questa per noi è una sconfitta”, ha ammesso. Rispetto a chi parla di “giornata nera per la Sassonia-Anhalt”, Schulze ha detto: “Io dico: questa è democrazia. E oggi le persone sono andate a votare”. Il ministro presidente ha quindi richiamato l’attenzione sulla forte affluenza alle urne, sottolineando che gli elettori “hanno dato un segnale” e che ora bisogna “riconoscere questo segnale”. Schulze non ha invece indicato quale sarà il suo futuro politico né quello della Cdu dopo il risultato elettorale.

Siegmund: “Abbiamo fatto la storia”

“Abbiamo ottenuto esattamente quello che volevamo. Abbiamo fatto la storia in questo Land“. Lo ha detto il candidato di punta dell’AfD in Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, commentando alla Ard le prime proiezioni delle elezioni regionali, che assegnano al suo partito il 44,5% dei voti.Alla domanda se sarà lui il prossimo ministro presidente del Land, Siegmund ha risposto: “A questa domanda non si può rispondere ora, alle 18”. Secondo il candidato dell’AfD, gli elettori hanno dato “un segnale politico molto chiaro”. “Non si può andare avanti così. Abbiamo bisogno di una svolta politica fondamentale in questo Land”, ha aggiunto. Siegmund ha inoltre detto che, anche dopo le elezioni, tenderà “la mano a tutte le forze” che vogliono realizzare insieme all’AfD una “svolta politica fondamentale”.

“Da democratico, la mano resta tesa”. Lo ha detto il candidato di punta dell’AfD in Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, rispondendo alla Ard sulle possibili collaborazioni dopo le elezioni regionali. Siegmund ha però sottolineato che su alcuni temi non ci saranno compromessi. Tra questi ha citato in particolare “immigrazione e sicurezza interna”. “Nelle prossime settimane vedremo cosa succederà”, ha aggiunto.

Alice Weidel: “Chiarissimo mandato di governo”

“È un risultato storico“. Lo ha detto la co-leader federale dell’AfD Alice Weidel commentando nel corso della trasmissione elettorale della Zdf le prime proiezioni delle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, che assegnano al suo partito il 44,5% dei voti. Secondo Weidel, il risultato rappresenta “un chiarissimo mandato di governo” per l’AfD. La leader del partito ha aggiunto che l’AfD potrebbe arrivare anche al 45% nel corso dello scrutinio. Interpellata sulla posizione del candidato di punta dell’AfD in Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, che aveva dichiarato di voler governare soltanto in caso di maggioranza assoluta, Weidel ha risposto che “il partito più forte ha sempre il mandato di formare un governo”. Weidel ha inoltre lasciato aperta la possibilità di un accordo con altre forze politiche. “Chi alla fine lo farà, magari anche attraverso un appoggio esterno o una coalizione, si vedrà”, ha dichiarato.

Cdu ribadisce: “Nessuna collaborazione con AfD”

La Cdu non collaborerà con l’AfD nel nuovo Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt. Lo ha ribadito la nuova segretaria generale del partito, Franziska Hoppermann, commentando alla Ard il risultato dei primi exti poll delle elezioni regionali che vedono l’AfD al 44,5% e la Cdu al 18,5%. “Non collaboriamo con gli estremisti e soprattutto con gli estremisti di destra”, ha detto Hoppermann, rispondendo alle dichiarazioni del candidato di punta dell’AfD Ulrich Siegmund sulle possibili collaborazioni. La nuova frazione della Cdu nel Landtag di Magdeburgo, ha aggiunto, “non collaborerà con l’AfD”. Hoppermann ha inoltre escluso conseguenze a livello federale per il presidente della Cdu e cancelliere Friedrich Merz. Non ci saranno discussioni sulla sua leadership, ha detto, sottolineando che la questione “non è mai stata in discussione”.

Cdu: “Risultato che ci colpisce”. Spd pensa a maggioranza alternativa

Il risultato della Cdu alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt rappresenta “una cesura per il partito e per il Land”. Lo ha detto la ministra della Cancelleria federale Nina Warken (Cdu), commentando alla Zdf le prime proiezioni, che assegnano alla Cdu il 18,5% dei voti contro il 37,1% del 2021. “È un risultato che ci colpisce”, ha detto Warken, aggiungendo che il partito deve accettare il risultato, ma “non vuole accettarlo passivamente”. La ministra ha escluso al tempo stesso ulteriori rimpasti nel governo federale e difeso il programma della coalizione di governo a Berlino. “Ora si tratta di portare avanti insieme e senza litigi tutto ciò che è necessario: pensioni, assistenza, riduzione della burocrazia”, ha affermato. Dalla Spd arriva invece l’indicazione sulla possibilità di costruire una maggioranza alternativa all’AfD. “Il nostro risultato è acquisito, noi daremo il nostro contributo per poter formare una maggioranza diversa”, ha detto alla Zdf il segretario generale della Spd, Tim Klüssendorf. Il risultato dell’AfD è “drammatico” e, secondo Klüssendorf, si profila una formazione del governo “molto, molto difficile”. Anche la Linke si dice disponibile a sostenere una maggioranza alternativa, ma chiede alla Cdu un cambio di rotta politica. “Siamo pronti, siamo dalla parte della democrazia in Sassonia-Anhalt, ma non siamo disponibili a un ulteriore ‘andare avanti così’”, ha detto alla Ard la candidata di punta della Linke, Eva von Angern. Secondo von Angern, deve “cambiare concretamente qualcosa per le persone in Sassonia-Anhalt”. La candidata della Linke ha inoltre attribuito alla Cdu una parte di responsabilità per il successo dell’AfD. Se la Cdu “riprende i temi dell’AfD”, ha detto, “allora si vota l’originale”. Soddisfazione, ma anche preoccupazione, dai Verdi. La candidata di punta Susan Sziborra-Seidlitz ha definito il risultato del suo partito “ottimo”, ma ha aggiunto che i dati dell’AfD sono “preoccupanti”. Resta inoltre da capire, ha osservato, se l’AfD sarà in grado di governare da sola.