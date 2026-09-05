Ucraina, Witkoff e Kushner in Russia. Putin sospende gli attacchi su Kiev per tre giorni

Quattro persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un attacco sferrato dall’esercito russo a Kamianske, nella regione Ucraina di Dnipropetrovsk

Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Mosca. Ne hanno dato notizia i media statali russi. I due cercheranno di rilanciare gli sforzi, ormai in fase di stallo, volti a porre fine all’invasione su vasta scala della Russia in Ucraina. La visita avviene mentre Kiev e Mosca stanno intensificando gli attacchi aerei. Gli inviati sono stati accolti all’aeroporto dall’inviato russo Kirill Dmitriev, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa statale russa Tass. L’ultima visita nota a Mosca di Witkoff e Kushner, genero del presidente Donald Trump, risale al gennaio 2026, quando incontrarono il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino. Il rappresentante speciale del presidente russo Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono mentre incontra la delegazione statunitense, composta dagli inviati speciali Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, al momento del loro arrivo all’aeroporto di Vnukovo. “Benvenuti a Mosca, operatori di pace”, ha scritto Dmitriev sui social.

Non si sono mai recati a Kiev, ma il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aspettarli nella capitale ucraina domenica. La spinta di Washington per porre fine alla guerra, giunta ormai al quinto anno, ha perso slancio poiché negli ultimi sei mesi l’attenzione degli Stati Uniti si è concentrata sulla guerra con l’Iran. All’inizio della settimana, Putin aveva descritto i negoziati come “in una certa misura congelati”.”Steve Witkoff e Jared Kushner sono due grandi negoziatori. Hanno fatto un ottimo lavoro. Porteranno una proposta per mettere fine alla guerra”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti nello Studio Ovale parlando della missione dei due inviati a Mosca e Kiev.

Putin ferma gli attacchi su Kiev per tre giorni

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per tre giorni. Ciò è dovuto ai colloqui con i negoziatori statunitensi. Lo ha detto alla Tass il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Oggi a Mosca sono arrivati gli inviati del presidente Donald Trump Steve Witkoff e Jared Kushner che dovrebbero poi incontrare domenica il leader ucraino Volodymyr Zelensky

Zelensky: “Attacchi russi in scali dove potrebbero atterrare inviati Usa”

“Durante la notte si sono verificati attacchi russi dimostrativi contro i nostri aeroporti, a Kiev e a Boryspil. Attacchi deliberati, per la prima volta dopo molto tempo. Chiaramente, questi attacchi russi agli aeroporti sono una reazione alle discussioni e ai preparativi relativi alla possibilità che la parte statunitense utilizzi un aereo per recarsi in Ucraina e atterrare all’aeroporto di Kiev o a quello di Boryspil”. E’ quanto ha affermato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ieri funzionari statunitensi hanno riferito al media Axios che gli inviati speciali del presidente Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner avrebbero avuto oggi colloqui con il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino e domenica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev.

Today, it has been clearly established that U.S. envoys will be in Ukraine and Russia in the coming days. We have the details from the U.S. President’s team. We discussed today that Steve Witkoff and Jared Kushner will visit Moscow and then Kyiv on Sunday. We are preparing for… pic.twitter.com/MTehI6o2uw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2026

4 morti e 5 feriti in attacco russo a Kamianske

Quattro persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un attacco sferrato dall’esercito russo a Kamianske, nella regione Ucraina di Dnipropetrovsk. Ne ha dato notizia Oleksandr Ganzha, capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk. Tre dei feriti sono ricoverati in ospedale. Tra questi c’è una donna di 30 anni in terapia intensiva, riferisce Ukrainska Pravda.

Mosca: “Preso il controllo di Kurtovka, nel Donetsk”

L’esercito russo ha preso il controllo della località di Kurtovka, nel Donetsk, secondo quanto affermato dal ministero della Difesa russo. “A seguito delle attive operazioni offensive condotte dalle unità del Gruppo di eserciti meridionale, è stato liberato il centro abitato di Kurtovka, nella Repubblica Popolare di Donetsk”, ha dichiarato Mosca, come riporta l’agenzia Tass.