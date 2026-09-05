Putin accoglie Steve Witkoff e Jared Kushner al Cremlino

Gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato Vladimir Putin al Cremlino. L’idea è quella di una doppia tappa, Mosca prima e Kiev poi, per provare a rilanciare gli sforzi, ormai in stallo, per porre fine alla guerra. Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, intanto, hanno concordato di sospendere gli attacchi nelle rispettive capitali per tre giorni, per tutta la durata dei colloqui, ma all’inizio dell’incontro con gli inviati di Trump il presidente russo ha chiarito che la situazione è complessa. “Cari colleghi, vi do un caloroso benvenuto a Mosca. La situazione, ovviamente, è difficile e dobbiamo affrontarla oggi”, ha affermato Putin ricevendo gli ospiti. E ha anche chiesto loro di trasmettere la sua gratitudine al presidente Usa Donald Trump.