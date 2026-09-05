Grecia, caccia F-4 Phantom dell’Aeronautica Militare Greca precipita all’Athens Flying Week a Tanagra

Incidente aereo in Grecia. Un caccia dell’aeronautica militare ellenica, un biposto Phantom F4, si è schiantato durante una manifestazione acrobatica, la Athens Flying Week, provocando un incendio che ha fatto sollevare grandi colonne di fumo nero davanti a diverse migliaia di spettatori. Lo schianto è avvenuto durante una manovra a bassa quota. Non sono stati registrati feriti tra il pubblico, mentre sono morti i due piloti a bordo del velivolo. Le squadre di soccorso sono state ostacolate dall’incendio divampato all’interno della base aerea di Tanagra. Undici aerei ed elicotteri antincendio hanno affiancato 85 vigili del fuoco nel tentativo di domare le fiamme, che sono rimaste a una certa distanza dall’area riservata al pubblico della Athens Flying Week.