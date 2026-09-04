Usa, costruisci il muro e deporta migranti: i videogiochi shock lanciati dalla Casa Bianca

Il sito web della Casa Bianca ha presentato Arcade, una raccolta di cinque videogiochi Arcade a bassa risoluzione che promuovono diversi aspetti del programma del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. ‘Build the Wall’ (Costruisci il muro) è una parodia di ‘Tetris’ che trasforma il classico gioco in un’iniziativa per “proteggere il confine dall’orda in arrivo”. In ‘Rio Run’, che ricorda il popolare videogame per telefoni cellulari ‘Snake’, un’icona con le sembianze di Trump corre in giro a raccogliere potenziali migranti. In ‘Supply Line’, che sembra una versione ridotta del gioco Arcade ‘Tapper’, il cibo si muove lungo una catena di montaggio e bisogna scartare gli articoli che non soddisfano gli standard di “Make America Healthy Again”. Due dei videogame sono ambientati nei cieli della capitale, Washington. In ‘Flappy Bill’, un’aquila trasporta una banconota attraverso il National Mall. In ‘Trump Savings Tycoon’, inoltre, l’obiettivo è raccogliere denaro che vola nell’aria per “riempire i conti Trump dei propri figli”, il piano di risparmio dell’amministrazione che offre 1.000 dollari a ogni bambino nato durante il mandato dell’inquilino della Casa Bianca.