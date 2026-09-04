Ucraina, Zelensky: “Un drone russo ha colpito l’edificio dell’intelligence a Kiev”

Il presidente ucraino Volodimyr Zelensky denuncia: “Ho parlato con il capo dell’agenzia dei servizi segreti (SBU), Oleksandr Poklad. Purtroppo, un drone russo ha colpito l’edificio centrale dell’SBU in via Volodymyrska a Kiev, di fronte alla Cattedrale di Santa Sofia. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto”, scrive in un post sui social. “A tutti i feriti verrà fornita l’assistenza necessaria”, aggiunge Zelensky. “Ho incaricato il capo dell’agenzia dei servizi segreti (SBU), Oleksandr Poklad di rispondere ai russi a questo attacco in modo adeguato, incisivo e, se possibile, simmetrico, non appena tutto sarà pronto. Le nostre forze armate sosterranno questa risposta”, avverte Zelensky. L’attacco russo contro l’ufficio del direttore della Sbu, i servizi di sicurezza interni ucraini, ha provocato danni alla Casa del Concistoro, parte del complesso della cattedrale di Santa Sofia a Kiev, riferiscono i media ucraini, citando la direttrice generale della Riserva Nazionale Sofia di Kiev, Nelya Kukovalskaya, secondo cui “l’onda d’urto” provocata dall’attacco “ha danneggiato la Casa del Concistoro (Mulino del Pane), che fa parte della Cattedrale di Santa Sofia a Kiev”. Nessuno dei dipendenti è rimasto ferito, tutti sono riusciti a mettersi al riparo. La Casa del Concistoro, edificio storico risalente al XVIII secolo, ha invece riportato diversi danni. “Alcune finestre sono andate in frantumi e i vestiboli vetrati interni sono stati completamente distrutti”, ha dichiarato la direttrice.

Witkoff e Kushner domani a Mosca e domenica a Kiev

Gli inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, partiranno oggi, avranno colloqui con il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino domani e poi incontreranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev domenica. Lo hanno riferito funzionari statunitensi ad Axios.

Attacchi russi su Dnipro e Kiev, morti due agenti di polizia

Gli attacchi notturni russi hanno causato la morte di due agenti di polizia a Dnipro, mentre un attacco con droni a Kiev ha ferito tre persone dopo aver colpito un edificio residenziale.