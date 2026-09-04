Ucraina, attacchi incrociati a Odessa e Sochi. Witkoff e Kushner a Mosca nei prossimi giorni

L’esercito di Kiev ha colpito una nave e un deposito di petrolio russo. A Odessa un morto e tre feriti

Proseguono gli attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. L’esercito di Kiev ha lanciato diversi raid contro la città di Sochi, colpendo una nave e un deposito di petrolio. Mosca, invece, ha preso di mira Odessa causando almeno un morto e tre feriti. Intanto una fonte dell’agenzia russa Tass ha confermato che i negoziatori degli Stati Uniti Steven Witkoff e Jared Kushner intendono recarsi nei prossimi giorni sia in Ucraina che in Russia.

Raid ucraino a Sochi, colpiti nave e deposito di petrolio russo

L’esercito ucraino ha lanciato diverse ondate di attacchi contro la città russa di Sochi, tra cui un attacco con droni navali contro una nave russa. Lo riferisce The Kyiv Independent. Un video diffuso dalla Marina Ucraina mostra le fiamme che hanno seguito l’attacco del drone all’imbarcazione. La Marina ha affermato che la nave, la Nefrit, faceva parte dell’infrastruttura marittima ed energetica russa, supportando le operazioni petrolifere e del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale e le attività tecniche subacquee.

Nella notte, inoltre, filmati pubblicati su diversi canali Telegram russi sembravano mostrare un incendio in un deposito di petrolio in seguito a un attacco aereo che, secondo fonti locali, si trovava nel centro di Sochi, vicino al porto, sebbene la struttura stessa non sia stata identificata.

Kiev, Ucraina, 2 settembre 2026 (AP Photo/Francisco Seco)

Attacco russo a Odessa, un morto e tre feriti

Un morto e tre feriti. È il bilancio di un attacco su Odessa, in Ucraina, lanciato dalle forze russe. A renderlo noto è stato Serhii Lysak, capo dell’Amministrazione militare regionale di Odessa, in un messaggio su Telegram, secondo quanto riporta Ukrinform. “Questa mattina a Odessa è iniziata con un attacco nemico. Al momento, si sa che tre persone sono rimaste ferite. Stanno ricevendo le cure mediche necessarie”, ha scritto Lysak.

E poi ha aggiunto che edifici residenziali e automobili sono stati danneggiati in uno dei quartieri della città. Poco dopo, le autorità hanno confermato che una persona è rimasta uccisa nell’attacco. Tutti i servizi di emergenza competenti stanno operando sul posto, con le autorità che stanno ispezionando l’area e documentando i danni. È stato allestito un centro di risposta alle emergenze per assistere i residenti.