Nepal: due operai intrappolati vivi in un tunnel, le immagini del salvataggio

I soccorritori in Nepal hanno estratto vivo un secondo operaio da un tunnel nelle prime ore di venerdì. Lo ha dichiarato il parlamentare nepalese Shri Ram Neupane, il quale ha pubblicato la notizia del salvataggio su Facebook. Questo è accaduto poco dopo che il portavoce dell’esercito, il generale di brigata Raja Ram Basnet, aveva confermato il primo salvataggio durante l’operazione nella galleria Trishul 3A. Circa 900 operai risultano dispersi da 12 impianti idroelettrici in costruzione in Nepal, e si ritiene che circa 500 siano intrappolati nelle gallerie, in seguito alle devastanti inondazioni dello scorso 26 agosto, secondo le autorità locali.