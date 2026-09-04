Libano, Katz: "Con conquista Ali Taher consolidata zona sicurezza nel sud"

Il ministro della Difesa di Israele Israel Katz ha definito la recente operazione per la conquista di Ali Taher come “un passo importante” che “segna il completamento della fase di consolidamento del controllo sulla zona di sicurezza nel Libano meridionale“. Ieri le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno annunciato di aver preso il controllo dell’importante cresta montuosa nel sud del Libano. La decisione di prendere il controllo di Ali Taher, ha aggiunto Katz, è stata presa “in seguito a informazioni di intelligence sulla presenza di tunnel di comando e controllo di Hezbollah in quella zona che fungevano da ultimo avamposto di comando per la difesa dell’area di Nabatieh”. Lo riporta il Times of Israel.