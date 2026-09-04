Iran, Trump lavora a un piano per il dopoguerra

L‘amministrazione Trump sta lavorando a una strategia postbellica incentrata su uno sforzo regionale per contenere l’Iran ed espandere la normalizzazione delle relazioni tra Israele e i suoi vicini. Lo scrive Axios citando due funzionari statunitensi. Sebbene il piano sia ancora nelle prime fasi di elaborazione è concepito per guidare l’approccio degli Stati Uniti in Medio Oriente dopo la fine della guerra con l’Iran e negli ultimi due anni del mandato di Trump. Altri due eventi importanti incombono sulla pianificazione: le elezioni del 27 ottobre in Israele e le elezioni di medio termine negli Stati Uniti a novembre. Secondo funzionari americani, il lavoro iniziale sulla strategia si sta svolgendo sia ai più alti livelli politici dell’amministrazione Trump, sia a livello operativo all’interno delle diverse agenzie.

Nelle ultime settimane, secondo le fonti, Trump ha tenuto due incontri con i suoi consiglieri senior durante i quali si è discusso del piano e sono state avanzate diverse proposte. Trump ha affermato in conversazioni private di star lavorando a “qualcosa di molto più grande” in Medio Oriente dopo la guerra con l’Iran. Sarebbero stati individuati tre elementi principali come possibili componenti della strategia: creare un’alleanza regionale tra gli alleati degli Stati Uniti per contenere l’Iran, con gli Stati Uniti in veste di garanti; impegnarsi in uno sforzo concertato per porre fine alle conseguenze regionali degli attacchi del 7 ottobre, garantendo la prossima fase del piano di Trump per Gaza, raggiungendo un accordo di sicurezza tra Israele e Siria e attuando l’accordo tra Israele e Libano; ampliare gli Accordi di Abramo e raggiungere un accordo di normalizzazione tra Arabia Saudita e Israele.

L’amministrazione Trump, riporta ancora Axios, spera che qualsiasi nuovo governo israeliano formatosi dopo le elezioni del 27 ottobre sia disposto e in grado di cooperare nella strategia postbellica. Ma alcuni funzionari statunitensi sottolineano che Trump insisterà per attuarlo a prescindere dai risultati delle elezioni israeliane, anche se queste dovessero portare a una situazione di stallo politico. Una fonte ha affermato che ci vorranno ancora alcune settimane per redigere la nuova strategia. “Ci stanno lavorando, ma non è ancora pronta”, ha detto. “L’idea è quella di collegare tra loro una serie di elementi nella regione, ovvero come creare un allineamento regionale dopo la guerra. Non è ancora chiaro se tutti gli alleati degli Stati Uniti nella regione saranno d’accordo”, ha aggiunto.