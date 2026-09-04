Algeria, bimbo di 10 anni intrappolato in pozzo profondo 80 metri

In Algeria, da ore sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso per salvare Ayoub, un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto di 80 metri, e non più largo di 40 centimetri, nella provincia di Al-Bayadh, nel sud-ovest del Paese. Lo riferiscono i media algerini. La Protezione civile locale ha riferito che le squadre di soccorso stanno lavorando “ininterrottamente”, precisando che l’intervento è entrato in una fase avanzata. Le autorità hanno inoltre smentito le voci circolate sui social secondo cui il bambino sarebbe già stato raggiunto.

Considerata la difficoltà di intervenire direttamente all’interno del pozzo, i soccorritori hanno avviato lo scavo di un passaggio parallelo, in vista della realizzazione di un’apertura orizzontale all’altezza del punto in cui si trova Ayoub. Il bambino sarebbe caduto nel pozzo mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l’apertura