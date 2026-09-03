Ucraina, Putin: “Ci sono possibilità di negoziati costruttivi con Kiev”

Ci sono possibilità di avviare negoziati di pace costruttivi per una soluzione del conflitto in Ucraina. A dirlo è presidente russo Vladimir Putin, che ha parlato alla sessione plenaria del Forum economico orientale (Wef).

“Ci sono possibilità? A mio avviso sì, ci sono”, ha affermato il capo del Cremlino rispondendo a una domanda sulla possibilità che rimanga una prospettiva, anche minima, di negoziati pacifici e costruttivi sull’Ucraina. Putin ha sottolineato che “prima di tutto devono mettersi d’accordo tra loro Russia e Ucraina. Siamo grati a tutti coloro che cercano di dare il proprio contributo alla soluzione di questa questione”, ha aggiunto.

Intanto, i contatti tra Mosca e l’amministrazione Trump proseguono. “Siamo tuttora in contatto e spero che questi contatti continueranno”, ha dichiarato Putin, ricordando che sono ormai noti i contatti tra i servizi di intelligence e quelli con i rappresentanti dell’amministrazione nominati dal tycoon per proseguire il dialogo con la Russia. “Tutto questo funziona. Spero che, alla fine, porti a un risultato positivo“, ha concluso il leader russo.

Putin ha ribadito che le minacce rivolte da Kiev ai voli civili che sorvolano la Russia complicano le possibilità di negoziati di pace bilaterali. Il presidente russo ha definito “una manifestazione di terrorismo di Stato” i sequestri e gli attacchi contro navi civili e commerciali, così come le minacce di colpire aerei civili. Il riferimento è alle recenti dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che aveva lanciato un “avvertimento” alle compagnie aeree sui rischi dei voli sopra la Russia.

La situazione sul campo: nella notte, raid russi su Odessa e Kiev

La Russia ha lanciato nella notte un nuovo massiccio attacco con droni contro diverse regioni dell’Ucraina, colpendo in particolare l’area di Odessa, dove almeno 17 persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite. A Kiev, le esplosioni sono iniziate poco prima delle 23 ora locale, mentre le unità della difesa aerea erano impegnate a respingere i droni russi diretti verso la capitale. Il sindaco Vitali Klitschko ha invitato la popolazione a rimanere nei rifugi.

L’allarme aereo è scattato anche in città lontane dal fronte, tra cui Ternopil, nell’ovest del Pese. Una nuova serie di esplosioni è stata segnalata a Kiev intorno alle 0.38, dopo gli avvertimenti dell’Aeronautica militare sull’arrivo di droni russi a propulsione a getto. Nella regione di Odessa, l’attacco ha danneggiato 20 appartamenti, dal decimo al diciassettesimo piano di un edificio residenziale, e 12 automobili parcheggiate nelle vicinanze.

Zelensky: “Mosca non rallenta escalation, rafforzare difesa aerea”

“Il nemico non è andato in vacanza: i russi hanno trovato un nuovo modo di intensificare l’escalation e non hanno intenzione di rallentare”, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui suoi canali social, chiedendo una risposta più forte e un maggiore impegno europeo nella difesa dell’Ucraina. “In molte città e comunità gli allarmi aerei praticamente non cessano a causa della minaccia rappresentata dai droni russi a propulsione a reazione”, ha sostenuto. “Abbiamo bisogno di una risposta più forte, di più contromisure e di una produzione della difesa più rapida insieme all’Europa, soprattutto per quanto riguarda la difesa aerea contro missili e droni”.

“L’Europa può essere autosufficiente e forte. Negli ultimi anni è già stato fatto molto in questa direzione e solo in questo modo può proteggere se stessa e il proprio stile di vita”, ha aggiunto. Zelensky ha parlato poi degli effetti degli attacchi russi della notte.