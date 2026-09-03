Sparatoria a Minneapolis: tre morti, compreso l’assalitore

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. A Minneapolis due persone sono state uccise in un condominio nel centro della città. In seguito, anche il sospettato è deceduto. I feriti sono almeno cinque, compresi tre agenti di polizia. Uno di loro è stato colpito a una gamba, un altro all’addome. Le loro condizioni sono stabili.

Poco dopo le 16.30 ora locale, è arrivata una chiamata al 911 relativa a colpi d’arma da fuoco esplosi contro l’edificio. Le forze dell’ordine sono entrate nell’edificio tre minuti dopo, trovando le vittime all’interno del grattacielo. Hanno sentito altri spari e li hanno seguiti a un piano superiore, dove hanno trovato “una foschia che limitava significativamente la loro visibilità”, ha detto nel corso di una conferenza stampa il sergente di polizia Garrett Parten.

FBI is aware of the shooting in Minneapolis involving law enforcement and our personnel are responding — we will offer any and all resources necessary to assist local authorities — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 2, 2026

L’FBI sta intervenendo e “offrirà tutte le risorse necessarie per assistere le autorità locali”, ha dichiarato il direttore Kash Patel in un post sulla piattaforma social X.

Le autorità non hanno fornito dettagli sull’identità del presunto aggressore, precisando però che era già noto alle forze dell’ordine prima della sparatoria. Non è stato inoltre immediatamente chiarito come sia morto. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha affermato sui social media che le autorità statali sono sul posto per supportare la risposta all’emergenza