Romania, in migliaia alla processione delle luci

Migliaia di giovani cristiani ortodossi si sono riuniti nella capitale della Romania per una processione a lume di candela. I fedeli hanno camminato dalla gigantesca Cattedrale Nazionale fino alla Collina del Patriarcato, un luogo considerato sacro dalla Chiesa ortodossa rumena. La “Processione delle Luci” faceva parte di un programma di quattro giorni organizzato in occasione dell’ottava edizione dell’Incontro internazionale dei giovani ortodossi a Bucarest. L’appuntamento annuale riunisce 2.400 giovani tra i 16 e i 35 anni. Il tema dell’edizione di quest’anno è “Giovani, famiglia e vita in Cristo”, con l’obiettivo di promuovere la formazione spirituale, culturale e comunitaria dei giovani e creare una rete tra i gruppi giovanili ortodossi presenti in Romania e all’estero.