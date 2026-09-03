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giovedì 3 settembre 2026

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Migranti, 83 morti in un naufragio alle Canarie: tra di loro anche un neonato

Migranti, 83 morti in un naufragio alle Canarie: tra di loro anche un neonato
Un barcone di migranti al largo delle Canarie. (AP Photo/Maria Ximena)
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Secondo la ong spagnola Caminando Fronteras, il barcone era partito dal Gambia con 127 persone a bordo

La ong spagnola Caminando Fronteras, che monitora le vittime e le violazioni dei diritti umani lungo le rotte migratorie del confine euro-africano occidentale, ha riferito che “83 persone, tra cui 3 donne e una bebé, hanno perso la vita nel naufragio di un’imbarcazione partita dal Gambia 27 giorni fa”.

“I superstiti sono stati trasferiti a Gran Canaria. Che le loro anime riposino in pace”, ha scritto sui social la fondatrice della ong Helena Maleno.

Il soccorso marittimo spagnolo ha affermato di essere intervenuto portando in salvo 44 persone a bordo dell’imbarcazione, tutti uomini di origine subsahariana. Sul barcone erano rimasti “cinque corpi” che “a causa delle avverse condizioni meteorologiche nella zona non è stato possibile recuperare”, ha affermato. Secondo Caminando Fronteras, il barcone era partito con 127 persone a bordo.

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