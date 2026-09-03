Migranti, 83 morti in un naufragio alle Canarie: tra di loro anche un neonato

La ong spagnola Caminando Fronteras, che monitora le vittime e le violazioni dei diritti umani lungo le rotte migratorie del confine euro-africano occidentale, ha riferito che “83 persone, tra cui 3 donne e una bebé, hanno perso la vita nel naufragio di un’imbarcazione partita dal Gambia 27 giorni fa”.

“I superstiti sono stati trasferiti a Gran Canaria. Che le loro anime riposino in pace”, ha scritto sui social la fondatrice della ong Helena Maleno.

#TRAGEDIA | Pierden la vida ochenta y tres personas, entre ellas 3 mujeres y una bebé, en un cayuco que salió de Gambia hace 27 días.

Los supervivientes han sido trasladados a Gran Canaria.



Que sus almas descansen en paz. — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) September 3, 2026

Il soccorso marittimo spagnolo ha affermato di essere intervenuto portando in salvo 44 persone a bordo dell’imbarcazione, tutti uomini di origine subsahariana. Sul barcone erano rimasti “cinque corpi” che “a causa delle avverse condizioni meteorologiche nella zona non è stato possibile recuperare”, ha affermato. Secondo Caminando Fronteras, il barcone era partito con 127 persone a bordo.