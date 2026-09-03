Maduro chiede l’archiviazione delle accuse mosse dagli Usa e invoca l’immunità

L’ex presidente venezuelano, a New York da gennaio dopo il blitz americano a Caracas, ha avanzato la richiesta per sé e per sua moglie

L’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie, Cilia Flores, hanno chiesto a un giudice federale di New York di archiviare le accuse di narcotraffico a loro carico, sostenendo di godere dell’immunità in quanto capo di Stato e first lady di un Paese straniero.

Nei documenti depositati presso il tribunale federale di Manhattan, i legali di Maduro sostengono che la legge impedisca di processare penalmente davanti a un tribunale statunitense un leader straniero riconosciuto dal proprio Paese come capo di Stato al momento della formulazione delle accuse. “Nessun tribunale americano ha mai presieduto il processo penale di un leader straniero riconosciuto dal proprio Paese come capo di Stato in carica nel momento in cui sono state formulate le accuse”, hanno scritto gli avvocati, sostenendo che i presidenti siano esenti da procedimenti penali davanti ai tribunali di altri Paesi.

Maduro, 63 anni, e Flores, 69, sono detenuti in un carcere di Brooklyn dopo essere stati catturati dalle forze statunitensi nella loro abitazione a Caracas durante un’operazione notturna all’inizio di gennaio. Entrambi si sono dichiarati non colpevoli e rischiano l’ergastolo se condannati. Il processo è fissato per il primo giugno 2027, mentre il giudice Alvin K. Hellerstein ha programmato per il 17 novembre l’udienza sulle richieste di archiviazione. I pubblici ministeri federali dovrebbero rispondere alle argomentazioni della difesa entro la fine del mese. Maduro nega “con forza” le accuse e sostiene di essere stato falsamente incriminato. L’amministrazione Trump ha definito la sua cattura una “operazione mirata delle forze dell’ordine”, mentre l’ex presidente venezuelano ha parlato di rapimento e si è definito un prigioniero di guerra.