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giovedì 3 settembre 2026

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Macron a Londra: le foto del presidente francese con la moglie Brigitte al numero 10 di Downing Street

Macron a Londra: le foto del presidente francese con la moglie Brigitte al numero 10 di Downing Street
Il presidente francese Emmanuel Macron e moglie Brigitte in visita a Downing Street a Londra incontrano il Primo ministro britannico Andy Burnham e la moglie Marie-France van Heel (Leon Neal/Pool Photo via AP)
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Il presidente francese Emmanuel Macron e moglie Brigitte in visita a Downing Street a Londra (Pool Photo via AP)
Il presidente francese Emmanuel Macron e moglie Brigitte in visita a Downing Street a Londra (Pool Photo via AP)
Il presidente francese Emmanuel Macron e moglie Brigitte in visita a Downing Street a Londra incontrano il Primo ministro britannico Andy Burnham e la moglie Marie-France van Heel (Leon Neal/Pool Photo via AP)
Il presidente francese Emmanuel Macron e moglie Brigitte in visita a Downing Street a Londra incontrano il Primo ministro britannico Andy Burnham e la moglie Marie-France van Heel (Leon Neal/Pool Photo via AP)
Il presidente francese Emmanuel Macron e moglie Brigitte in visita a Downing Street a Londra incontrano il Primo ministro britannico Andy Burnham e la moglie Marie-France van Heel (Leon Neal/Pool Photo via AP)
Il presidente francese Emmanuel Macron e moglie Brigitte in visita a Downing Street a Londra incontrano il Primo ministro britannico Andy Burnham e la moglie Marie-France van Heel (Leon Neal/Pool Photo via AP)
Il presidente francese Emmanuel Macron e moglie Brigitte in visita a Downing Street a Londra (Pool Photo via AP)
Il presidente francese Emmanuel Macron e moglie Brigitte in visita a Downing Street a Londra (Pool Photo via AP)
Il presidente francese Emmanuel Macron e moglie Brigitte in visita a Downing Street a Londra (Pool Photo via AP)

Il presidente francese Emmanuel Macron è stato ricevuto dal primo ministro britannico Andy Burnham al numero 10 di Downing Street a Londra. Il capo dell’Eliseo era accompagnato dalla moglie Brigitte mentre il capo del governo britannico era con la consorte Marie-France van Heel. I due leader hanno posato per alcune foto all’esterno della residenza prima di entrare per i colloqui. Sul tavolo gli sforzi per impedire ai migranti di attraversare la Manica via mare. 

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