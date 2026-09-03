Macron a Londra: le foto del presidente francese con la moglie Brigitte al numero 10 di Downing Street

Il presidente francese Emmanuel Macron è stato ricevuto dal primo ministro britannico Andy Burnham al numero 10 di Downing Street a Londra. Il capo dell’Eliseo era accompagnato dalla moglie Brigitte mentre il capo del governo britannico era con la consorte Marie-France van Heel. I due leader hanno posato per alcune foto all’esterno della residenza prima di entrare per i colloqui. Sul tavolo gli sforzi per impedire ai migranti di attraversare la Manica via mare.