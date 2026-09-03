Hideki Shirakawa, morto a 90 anni il Nobel per la Chimica

È morto all’età di 90 anni lo scienziato giapponese Hideki Shirakawa, premio Nobel per la Chimica nel 2000 per la scoperta e lo sviluppo dei polimeri conduttivi. Lo ha annunciato l’Università di Tsukuba, dove Shirakawa aveva insegnato e svolto attività di ricerca dal 1979.

Insieme agli scienziati statunitensi Alan Heeger e Alan MacDiarmid, Shirakawa dimostrò che la plastica può condurre elettricità come un metallo, aprendo la strada allo sviluppo di materiali conduttivi più leggeri, flessibili ed economici, utilizzati tra l’altro nelle celle solari e negli schermi dei telefoni cellulari.

Nato a Tokyo nel 1936, Shirakawa conseguì nel 1966 il dottorato in ingegneria al Tokyo Institute of Technology. È morto il 24 agosto, secondo quanto riferito dall’università, che non ha precisato le cause del decesso.