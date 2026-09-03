Germania-Russia, Wadephul: "Goethe-Institut importante anche per ponte culturale"

Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha espresso rammarico per la chiusura dei Goethe-Institut in Russia annunciata da Mosca, definendola una decisione che “danneggia ulteriormente” i rapporti tra i due Paesi. “Il Goethe-Institut ha svolto un ruolo importante anche in Russia come ponte culturale. Saremmo stati pronti a portare avanti questa attività”, ha detto a margine di un incontro con i colleghi di Francia e Polonia a Weimar Wadephul aggiungendo: “Il problema, nella situazione attuale, è proprio la leadership russa”.